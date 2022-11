Pakistan | attentato suicida a Quetta | 2 morti e 24 feriti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Islamabad, 30 nov. (Adnkronos) - Due persone, tra cui un agente di polizia e un civile, sono morte in un attaccocontro un camion della polizia nella provincia sudoccidentale del Balochistan, nella città pachistana di. A riferirne è stata la polizia. Almeno altre 24 persone hanno riportato ferite nell'attacco, tra cui 20 poliziotti e quattro civili, secondo il vice ispettore generale della polizia diGhulam Azfar Mahesar, citato dal quotidiano Dawn.

Si è poi accertato che si è trattato di un attentato suicida, rivendicato dai talebani in Pakistan. La deflagrazione si è verificata nell'area di Baleli a Quetta, capoluogo di provincia.