Non possiamo ignorare l' allarme lanciato dalla Segre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nonfar finta di niente, nonnon riflettere su quanto dichiaratonovantaduenne Lilianache ha parlato di un antisemitismo che è ancora un pericolo attuale. La frase che più mi ha impressionato, è questa: “Io so solo che ricevo, oltre all'abbraccio affettuoso delle persone, anche insulti e minacce”. E' incredibile che la, a 92 anni, senta ancora il bisogno di essere protetta. Non dimentichiamoci mai che laè ancora una delle poche persone in vita che ricordi cosa ha significato l'antisemitismo.

TUTTO mercato WEB

Tra le fiction in arrivo sulle reti Raicitare Il giro del mondo in 80 giorni , una serie in otto episodi tratta dall'omonimo romanzo di Jules Verne . Gli episodi avrebbero dovuto ...... ovviamente le loro dimensioni sono molto più ridotte esputano fuoco, però sono quello che più ... sono comunque animali affascinanti oltre che l'unico tipo di drago chepermetterci ... Andrea Scanzi: "Il Milan ha fatto il massimo, non possiamo chiedergli di più" Lo sciopero generale di 24 ore è stato promosso per venerdì dalle sigle sindacali Cobas e Usb COSENZA – L’Amaco informa tutti gli utenti del trasporto pubblico che per venerdì 2 dicembre è stato procl ...Le previsioni più prudenti stimano che potrebbero diventare oltre mille in tutta Italia nel prossimo triennio. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, entro 5 anni il numero ...