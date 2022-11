Nasce a Perugia lo studentato dell’ottagono

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sessanta nuovi alloggi dell’Adisu (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) per gli studenti universitari: in arrivo un nuovo, all’interno del complessonel quartiere Bellocchio. Grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro, la Regione Umbria ha acquistato i locali dove saranno realizzati 60 nuovi appartamenti, nell’ambito del progetto “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. Su indicazione della Regione, sarà l’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) Umbria il soggetto attuatore per realizzare gli appartamenti all’interno dei locali, che appartenevano all’Inail. Questa mattina la firma del presidente dell’Ater, l’avvocato Emiliano Napoletti, per la sottoscrizione dell’atto di compravendita ...

PerugiaToday

... 30 novembre 2022 - Venerdì 2 dicembre ore 18,00, presso il Barton Park di, il Gruppo ... L'Associazioneper salvaguardare, tutelare e difendere questo territorio - patrimonio unico, per le ...... da queste esperienzeil" Manuale del clarinetto"testo didattico risultato di grande aiuto ... Morlacchi' diSi avvicina il fischio di inizio per la prima squadra maschile della Libertas Rari Nantes Perugia Pallanuoto, pronta a tuffarsi in acqua per affrontare una nuova stagione in serie “B”. Dopo aver conqu ...Si torna in campo e la sfida per il Grifo di Castori, ultimo in classifica, è a dir poco suggestiva. Domenica al Curi (ore 15) arriva il Genoa, «che conosciamo bene, ma non possiamo permetterci timori ...