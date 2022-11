Mondiali 2022 | Messi sbaglia un rigore | ma Argentina e Polonia fanno festa assieme

Big match tra Croazia e Belgio, la Germania si gioca il tutto per ...Lukaku con la maglia del Belgio LAPRESSE PILLOLE DI LUKAKU Big Rom ha esordito a Qatarnei 10' finali del match perso contro il Marocco. Considerato l'infortunio alla coscia sinistra che lo ...Il Messico batte 2-1 l'Arabia Saudita nell'ultimo match del Gruppo C di Qatar 2022, ma per la differenza reti esce dai Mondiali.Segui live la partita di Mondiali Francia-Polonia su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incont ...