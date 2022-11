LIVE Australia-Danimarca | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | orario | probabili formazioni | tv | streaming

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TUNISIA-FRANCIA DALLE 16.00 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, sfida decisiva per il passaggio del turno.che propone Schmeichel in porta, difesa con il trio Christensen, Nelsson e Andersen. Kristensen a destra e Maehle a sinistra esterni a tutta fascia. Nel mezzo Hojbjerg, Eriksen e Lindstrom. Davanti Damsgaard dietro Braithwaite. Unico risultato la vittoria.che sogna la vittoria, portiere titolare Ryan. Difesa a quattro con Karacic, Rowles, Souttar, Behich. Mediana con McGree, Mooy e Irvine. Tridente con Leckie, Duke e Goodwin. Potrebbe anche ...

... con immagini, interviste e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenticon lo studio di Rai ... 6] è qualificata e arriverà prima a meno che non perda con la Tunisia e l'batta la ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine MONDIALI 16.00- Danimarca Tunisia - Francia 20.00 Arabia Saudita - Messico Polonia - Argentina LEGA PRO 14:30 Foggia - Messina ...Il match tra Australia e Danimarca, in programma alle 16 (ora italiana ... In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...