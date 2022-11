Agenzia ANSA

Il rafforzamento della cooperazione congiunta tra Tunisia eè il tema al centro dell'incontro tra latunisina Najla Bouden e il collega libico, Abdul Hamid Al - Dabiba, oggi a Tunisi in visita ufficiale insieme ad una delegazione di alto livello. ...Continuano le polemiche dopo la decisione di Fratelli d'Italia, il partito dellaGiorgia Meloni , di intitolare un circolo al politico e aviatore Italo Balbo a Retorbido, ...dellaper sei ... Libia: premier Dbeibah a Tunisi per rafforzare cooperazione - Africa Il rafforzamento della cooperazione congiunta tra Tunisia e Libia è il tema al centro dell'incontro tra la premier tunisina Najla Bouden e il collega libico, Abdul Hamid Al-Dabiba, oggi a Tunisi in vi ...Sono 20.842 le persone intercettate e rimpatriate in Libia fino al 26 novembre 2022. Lo ha dichiarato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia ...