La disgregazione del Dark Order

(Di mercoledì 30 novembre 2022) C’è un bambino che piange in mezzo allo stage con una maschera in mano. È la maschera di Ten, il wrestler che più di tutti gli è stato vicino. Quel bambino si chiama Brodie, in tanti lo conoscono come -1. È il figlio di Jon Huber, ovvero Brodie Lee. Sta vedendo disgregarsi a poco a poco quel gruppo che il padre avrebbe voluto portare avanti per molto tempo ancora. Forse era inevitabile. Per quasi un anno, ilè andato avanti ain una serie di mini feud che nessuno ricorda più. Ogni tanto ha fatto capolino per spalleggiare Hangman Page. Non gli è stato trovato nessun altro leader, perché la figura di Brodie sarebbe stata troppo grande da sostenere sulle spalle. I suoi membri, worker onesti, hanno fatto il possibile in una condizione – quella da face – in cui avevano sparato tutte le cartucce. Poi una serie ...