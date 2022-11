Ischia | Santanchè | “Il nostro cuore è con la gente | dopo si dovrà fare mappa dei danni per non perdere turismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – La tragedia di Casamicciola anon deve fardi vista l’importanza di comunicare bene quello che è accaduto e di pari passo si deve arrivare ad una “tura dei” in vista della “stagione turistica “con tutto il rispetto per le persone lì, ilè con loro,che avranno messo a posto gli sfollati e recuperati speriamo ancora in vita i 4 dispersi”. A sottolinearlo è il ministro delDanielaintervenendo all’assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della logistica. Aci sono le terme e “domenica in Cdm ho detto al ministro Musumeci diunadeisubiti delle strutture ...