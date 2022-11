Ischia | Musumeci | ' su commissario soluzione a breve | speriamo da De Luca no chiusura'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Dopo lo stop del governatore campano Vincenzo Dealla nomina di Simonetta Calcaterra aper l'emergenza a, il nome del nuovodovrebbe arrivare "certamente" tra oggi e domani, "ma io mi auguro già nelle prossime ore". Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello. Quella di Calcaterra era "una proposta ragionevole avanzata dal Cdm", poiché si trattava del "al comune maggiormente colpito - ricorda- una donna viceprefetto che conosce meglio di chiunque altro la fragilità dei luoghi e ha una certa padronanza della materia, pur non essendo propriamente un tecnico. Il governatore ha ritenuto" servisse una "figura più ...

Dl aiuti Un dl, con aiuti alle aree colpite dalla frana, a quanto si apprende dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri. (NAPOLI) " Si continua a scavare a Ischia. Proseguono, senza sosta, le operazioni di soccorso sull'isola, dopo la frana avvenuta all'alba di sabato 26 novembre.