Iran Usa | 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) É stata una gara emozionante, non bellissima, ma tesa fino alla fine, come si conviene a una sfida così carica di significati storico-politici e che valeva l’accesso agli ottavi i finale. Gli Usa hanno avuto la meglio con una combinazione di alto livello sull’asse McKennie-Dest, un duetto Juve-Milan che ha permesso a Pulisic di firmare il gol vittoria a porta vuota. Proviamo a indicare 3minori ma comunque importanti della sfida 1) Lo schema. Quando ancora la gara è sullo 0-0, si vedono Pulisic e Musah parlare a lungo per architettare la battuta di un calcio d’angolo. Uno immagina chissà quale schema e in effetti parte una palla bassa all’indietro che dovrebbe mettere Dest nelle condizioni di battere a rete. Solo che non glielo avevano detto e quando se ne accorge ormai il muroiano si è già formato. 2) Il gol annullato a Weah. Tolto ...