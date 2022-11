Insulti alla madre Ma il microfono è aperto | Mer*** | rissa su Canale 5

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Disastrosa gaffe al Grande Fratello Vip. A un certo punto la regia 2 ha inquadrato la camera dove c'erano Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro i quali hanno sentito delle voci fuori campo che parlavano del volto di Forum. Una coversazione che stava avvenendo tra due persone che commentavano il montaggio di un video sulla vita di Edoardo. Quindi si sente che uno chiede: "Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì, la sua linea della vita, non si parla d'altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po' i ca*** suoi, m'hanno detto che ha insultato il padre, la. Hanno detto che in tre l'hanno montato". Poi arrivano le spiegazioni: "Ha cambiato scuola due o tre volte e l'hanno mandato tipo, com'è che si chiamano. Sì il filmato l'hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare ...

il Resto del Carlino

Berlino, tempi duri per Twitter Chi osa esprimere un dubbio viene sommerso daNo al ... Elezioni, il Viminale va su Twitter a spiegare come si vota Via da oggicollaborazione del ministero ...Le registrazioni di comizi e trasmissioni Tv partono col 'Basta' urlato a squarciagola da Giorgia Melonitolleranza zero di Giancarlo Gentilini, ai vaffanculo di Grillo sino ai consueti... Parma, insulti alla maestra: genitore condannato per oltraggio a pubblico ufficiale riportano alla memoria chi si rese conto del problema e lo denunciò. (Qui l’articolo completo) È esistita un’epoca ormai lontana (la settimana scorsa) in cui i social servivano ancora a insultare un ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...