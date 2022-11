(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilhaunadi “” nei confronti del, che oggi è parlamentare, per essersi segretamente attribuito maggiori poteri mentre era alla guida del governo. La “” è una disapprovazione formale del

Il Post

...L'Australia approva il disegno di legge di modifica della legislazione sulla privacy Il... Il commissarioper l'informazione e per la privacy Angelene Falk ha affermato che i ...Ma le cose sono cambiate quando la Cina è diventata più grande e più forte e sono emerse prove del comportamento cinese, come i suoi attacchi informatici al. Come ha reagito l'... Il parlamento australiano ha adottato una mozione di “censura” contro l’ex primo ministro Scott Morrison L’ex primo ministro australiano Scott Morrison si è difeso dopo la mozione di sfiducia approvata mercoledì dal Parlamento australiano, ribadendo di essere orgoglioso dei risultati ottenuti e della sua ...Secono il "Rental Affordability Index", gli affittuari sono sempre più sotto pressione, sia nelle principali città australiane che nelle zone regionali, una situazione secondo alcuni "allarmante".