Il leader del movimento Io Apro Biagio Passaro arrestato Le contestazioni della procura di Modena

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Sono queste le contestazionedia l’imprenditore edi “Io, giàe poi scarcerato per l’assalto alla Cgil a Roma avvenuto nell’ottobre di un anno fa. I militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza dilo hannosu ordine del giudice per le indagini preliminari. L’imprenditore di Castelfranco Emilia è a capo di un gruppo operante nel settoreristorazione. Cinque in tutto gli indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini nello loro qualità di amministratori di fatto e di diritto di una società dichiarata fallita ...

Agenzia ANSA

14.20 Morto l'excinese Jiang Zemin L'ex presidente cinese Jiang Zemin è scomparso a Shanghai all'età di 96 anni. Nato nel 1926 a Yangzhou nella provinciaJiangsu, studiò ingegneria all'università di ...... il governo Meloni è fedele alla linea Nato, mentre l'ex premier Giuseppe Conte, oggiM5s, si è trasformato in un pacifista senza pace. Fra gli ospititalk di LA7 , c'era Nikolai Lilin,... Con Range Rover Academy per leader del domani - Attualità Cucchi proviene da Sacmi – realtà internazionale leader nella fornitura di macchine e impianti per l’industria della ceramica, dei metalli, del packaging e del food and beverage – in cui ha ricoperto ...“È rimasto vittima della propaganda”. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha risposto così a papa Francesco, che negli scorsi giorni aveva definito i soldati ceceni e buriati “la parte più brutale delle t ...