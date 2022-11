La Gazzetta dello Sport

In lui tutto era assoluto. La sua bellezza, la sua eleganza, la sua intelligenza, i suoi scatti di rabbia, i suoi. Heleno De Freitas è stato il Nietzsche del calcio. Come il filosofo tedesco odiava la mediocrità, il compromesso, il grigiore che nel quale vivevano le persone normali. Aveva bisogno di grandezza,...Subisce due, per altrettante volte viene salvato dai pali e blocca il primo pallone solo al ... Nel 2006 è già con el tricolor del Messico sul. Fa parte dei 23 convocati che partecipano alla ... Il gol di petto al Flamengo, la follia più amata di Heleno che fece storia Gigantesco e fumantino, De Freitas preferì il calcio allo studio di avvocato. Idolo del Botafogo, in campo senza mai allenarsi, divorava libri, adorava Dostoevskij. E in un derby inventò una giocata p ...La rete decisiva per gli Stati Uniti costa cara al centrocampista del Chelsea e della nazionale. Era lì, solo, accasciato sulla linea di porta a corredo di un momento surreale: lui soffriva per la bot ...