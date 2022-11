Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa a Udine Giovedì 8 dicembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Danza ad altissimo livello per la 41^ edizione deldilaItaliana, a favore dell’infanzia in stato di fragilità, proposto al Teatro Nuovo “Giovanni da” il prossimoalle ore 20.45. L’Associazione Danza e Balletto e la direttrice artistica Elisabetta Ceron tornano a orchestrare questo tradizionale evento che lega solidarietà e arte rappresentata, a ogni edizione, da danzatori e autori di fama internazionali in ambito esecutivo e coreografico. Così, le 83 compagnie che sono state ospitate fino ad oggi sono la testimonianza, attraverso i propri artisti, dell’attenzione dell’arte verso l’infanzia, della realizzazione di un grande progetto di assistenza della CRI e del suo instancabile ...

Danza & Danza

... sarà anche il primo riconoscimento a livelloesclusivamente dedicato al mondo del ...i vincitori dei riconoscimenti che saranno consegnati lunedì 5 dicembre durante una cena diall ...... costretta a dimettersi dopo aver scandalizzato una ospite - durante il ricevimento offerto ieri dalla regina consorte a margine della Giornatacontro le Violenze Sessuali - con ... Torna il Gala internazionale per la Croce Rossa di Udine Nuovo episodio imbarazzante in materia di razzismo per la corte britannica: a innescarlo questa volta è stata un membro dello staff di palazzo, costretta a dimettersi dopo ...Nuovo episodio imbarazzante in materia di razzismo per la corte britannica: a innescarlo questa volta è stata una dipendente dello staff di palazzo, costretta a dimettersi dopo ...