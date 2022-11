Frana a Ischia | ultime news Si cercano i dispersi | Procura indaga su vecchi allarmi LIVE

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 5 feriti. Oltre 200 sfollati. Attesa una nuova ondata di maltempo. L'ex ministro Costa a Sky TG24: "Non ci fu nessun condono". Ladi Napolisugliinascoltati lanciati dall'ex sindaco di Casamicciola: "Avevo mandato 23 pec, non ho avuto risposte". Con una lettera a Palazzo Chigi, la Regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina di Calcaterra a commissario per l'emergenza Casamicciola

Sono impressionanti le immagini riprese da una telecamera di sicurezza fissata su un muro esterno di una casa in cui si vede il momento della piena di acqua e ...è un'isola abusiva. Ma se fino a ieri erano tutti per il condono compreso Giuseppe Conte che ... 'Certo c'è il problema dell'abusivismo ma c'è anche una territorio cheperché non si fanno ...I dati Ispra sono preoccupanti. Ecco quali sono le zone (comuni e Regioni) più a rischio. La frana avvenuta a Ischia era prevedibile e lo era perché lo studio delle criticità idrogeologiche in Italia ...