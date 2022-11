Europa in recessione e per Meloni coperta molto corta. Report Goldman Sachs

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lainarriverà, volenti o nolenti. Un po’ per l’inflazione galoppante figlia della crisi del gas, un po’ per il progressivo rialzo dei tassi che nel lungo termine potrebbero azzoppare la crescita, più di quanto non abbiano già fatto. Il punto è semmai capire quanto durerà.ha provato a tracciare una mappa per l’anno che verrà. “Manteniamo la nostra opinione secondo cui la crisi energetica spingerà l’economia europea inquest’inverno”, esordiscono gli esperti della banca d’affari americana. Tuttavia, “ora vediamo unameno profonda, dato che il riequilibrio del mercato del gas ha ridotto il rischio di razionamento dell’energia e i governi dei Paesi membri hanno fornito un significativo sostegno fiscale a famiglie e imprese. Prevediamo ...

Euronews Italiano

I numeri sono più alti che negli Stati Uniti, ine in Giappone, e molti di coloro che ... sia la locomotiva della crescita che aiuti a far uscire l'economia globale dalla. In un ......infatti i ricercatori di CONTEXT chiedono semplicemente a migliaia di rivenditori in tutta... l'inflazione correva forte e già si parlava di- spiega il manager - . Abbiamo visto che ... L'Europa è già in recessione La banca d'affari americana traccia uno scenario per il prossimo anno. La crisi energetica azzererà la crescita ma il costo della vita è vicino al picco e potrebbe cominciare una lenta discesa. Roma s ...Inflazione in rallentamento in Europa e in Italia La lettura preliminare di novembre ha offerto spunti di ottimismo su prezzi: ma attenzione, il carrello della spesa cresce ancora per gli italiani.