Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’Avana stando i propri legami internazionali. Il presidenteno, Miguel Diaz-Canel, ha recentemente effettuato dei viaggi in: Paesi con cui l’isola intrattiene storicamente dei rapporti piuttosto stretti. Durante la sua visita a Mosca, il leaderno ha nuovamente espresso il proprio sostegno al Cremlino. Diaz-Canel ha infatti definito “ingiuste” le sanzioni imposte a Mosca dall’Occidente a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. “Questa visita ha un profondo significato per noi. La stiamo svolgendo in un periodo in cui entrambi i Paesi,, sono soggetti a sanzioni ingiuste e unilaterali”, ha affermato. Il presidenteno è stato inoltre calorosamente accolto inda Xi Jinping. “Non ...