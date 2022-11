Caso Soumahoro | le prove degli intrecci con il Pd E la suocera vuota il sacco

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lei, Marie Therese Mukamitsindo, ha ammesso di non aver pagato i dipendenti ed è indagata dalla procura di Latina che vuole vederci chiaro su possibili malversazioni, truffa aggravata e false fatturazioni. Lui, Aboubakar, si è autosospeso dal partito dopo le polemiche sul “non poteva non sapere” di quanto accadeva nelle coop riconducibili alla famiglia, sul “diritto all’eleganza” della moglie, sulle ombre della Lega Braccianti denunciate da Caritas ed ex colleghi. Loro, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, sono imbestialiti, ritengono le spiegazioni forniti dal deputato con gli stivali non sufficienti a diradare la nebbia. Quegli altri ancora, i dirigenti di Sinistra Italiana, sono pronti a mettere sulla graticola il loro segretario, accusato di essere stato informato delle magagne ben prima di sceglierlo come candidato. I due dell’Ave Maria, Marco Damilano e ...

Il, in cui i ruoli degli sfruttati e degli sfruttatori, dei benefattori e dei caporali, possono invertirsi, descrive l'ossessività con cui la sinistra italiana si schiera sempre per alcuni ...... don Biancalani, Mimmo Lucano, buon ultimo Aboubakar, clamorosodi allucinazione collettiva. Ma non era un abbaglio: non sapevano i demiurghi dei retroscena di questo populista dei ...La coop Karibu aveva il sostegno di commercialisti del partito, erano loro a presentare i conti alla Camera di Commercio ...Alla fine la suocera del deputato Soumahoro lo ha ammesso: "Ad una lavoratrice non sono stati pagati stipendi per due anni".