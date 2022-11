Caso Genovese | la vittima | “Corona voleva convincermi a raccontare tutto Audio dell’incontro finito in tv”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’agente fotografico Fabrizioavrebbe cercato di convincere un’altra delle presunte vittime di Albertoa farsi intervistare da Massimo Giletti, peruno degli episodi per il quale l’imprenditore è stato condannato a otto anni e quattro mesi. Repubblica riporta che la ragazza poco più che ventenne avrebbe rifiutato l’invito di, ma avrebbe comunque trovato pezzi della conversazione avuta con l’agente trasmessi in tv nel programma di Giletti. Ilè emerso nel nuovo filone d’indagine chiuso dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippin. Secondo quanto raccontato agli investigatori della squadra mobile e riportato da Repubblica, la giovane avrebbe incontratodopo essersi messa in contatto con Valerio ...

La Repubblica

Nelsia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a ...volumi di traffico sempre maggiori e con una velocità elevata " dichiara Vincenzo, ...Dietro le quinte dell'affaire, intorno alle ragazze che lo hanno denunciato per abusi, l'attivismo di Fabrizio Corona non è mai stato un segreto. L'ex agente fotografico è riuscito a convincere due delle presunte vittime ... Caso Genovese, la vittima ai pm: "Ho incontrato Fabrizio Corona, il mio audio è finito in tv" Mi ha chiesto anche se conoscessi Leali e se lui sapeva cosa accadesse in casa di Alberto. Fabrizio ha continuato a farmi domande sul mondo di Genovese. Io ho risposto che secondo me alcune persone ...Una delle vittime di Alberto Genovese ha raccontato di aver incontrato Fabrizio Corona e di aver risposto alle sue domande sulle violenze subite ...