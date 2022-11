Bruce Lee | il figlio di Ang Lee interpreterà l’attore nel biopic Sony

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Mason Lee saràLee nel film biografico dedicato al famoso artista marziale.del celebre regista Ang Lee e quest’ultimo dirigerà il film di’s 3000 Pictures. La sceneggiatura è affidata a Dan Futterman. Lasarà dunque sulla vita e sulla carriera diLee, storico personaggio famoso per le interpretazioni cinematografiche in cui vengono esibite le sue straordinarie doti da combattente. A sceneggiarla è Dan Futterman, meglio conosciuto per il suo lavoro in Capote e Foxcatcher. Il suo script per il nuovo lungometraggio ispirato alla vita diLee è l’ultimo dei tanti precedentemente scartati. Infatti il regista Ang Lee nelle sue parole si dimostra molto affezionato a questo progetto: “mi sento in dovere di raccontare la storia di ...