(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tre giorni dopo si ribalta lo scenario. Alexe Adrianvincono il secondo derby tutto azzurro controe mettono l’ipoteca sul passaggio aididell’Elite 16 di Torquay. Se nelladel Challenge giocata domenica mattina fra le due coppie c’era stata partita, oggi la sfida sulla sabbia australiana, secondo incontro del girone per entrambi i binomi, è stata a senso unico conche hanno dominato il match vincendo 2-0 in mezz’ora. Nel primo parziale l’equilibrio si è rotto nella parte centrale con un break di 6-0 a favore diche hanno vinto 21-14. Senza storia il secondo set che ha visto ...

OA Sport

Questa notte altra doppia sfida alle 5 con Lupo/Rossi che affronteranno lo spareggio contro i francesi Lyneel/Bassereau Rémi, mentre Ranghieri/Carambula potranno gestire le energie, essendo già ...Più un pallone pressostatico con 4 campi dae tre campi da padel estivi. 'Tutto questo - ha polemizzato Rabuffi - in cambio di una compensazione da '6 alberi e 40 arbusti'. Addirittura ... Beach volley, World Tour 2022. La rivincita di Ranghieri/Carambula: battuti Lupo/Rossi e quarti di finale in tasca! Palmi sulla sabbia, radici in Lummus Park, luci a cascata sulle terrazze con brezze di mare gabbiani e iconiche lifeguard tower quest'a ...La pallavolo è uno degli sport moderni più popolari di sempre. Di origini antichissime, si è imposto nelle competizioni e nelle ore di educazione fisica di tutte le scuole per le sue caratteristiche p ...