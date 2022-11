Angelo Pintus è diventato papà per la prima volta | la tenera dedica social alla moglie

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il comico ha annunciato la nascita del piccolo Rafaél con un post su Instagram in cui ringrazia laMichela Sturaro, che ha vissuto una gravidanza difficile: «Grazie per questo regalo meraviglioso, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto»

