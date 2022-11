Soumahoro | Fratoianni rischia la segreteria

(Di martedì 29 novembre 2022) “Uno dei tre deve lasciare l’incarico” dice una voce indignata in Sinistra Italiana che (“per ora”, specifica) non vuole uscire allo scoperto. I “tre” a cui si riferisce sono il suo segretario Nicola, Angelo Bonelli e Aboubakar, il deputato eletto nelle liste di Alleanza Sinistra-Verdi che ormai da giorni è nell’occhio del ciclone. Crescono i malumori sul caso. Dentro Sinistra italiana si comincia a parlare di dimissioni del leaderDi lui si parla da giorni: l’altalenante linea difensiva adottata da quando si è saputo che sua suocera e sua moglie erano coinvolte nelle attività di cooperative che si occupano di migranti con evidenti problemi di pagamenti dei dipendenti e con discutibili condizioni di accoglienza ormai è una una storia quasi vecchia. Su di lui ovviamente si ...

Aboubakarè perfetto invece per il nuovo modello: basato sulla superficialità e l'... più di qualcuno ha raccontato d'avere segnalato al Partito (ed in particolare a) le sue ...Caro Prado , Usare l'attenuante della razza perpuzza fortemente di razzismo, ma prima di spiegare perché occorre una piccola premessa. Il ... cosa spunta su Bonelli eLa donna a capo delle cooperative di accoglienza dei migranti davanti agli ispettori del lavoro fa le prime ammissione e raggiunge l'accordo con tre dipendenti. Ma le situazioni lavorative da sanare s ...Bufera sul deputato con gli stivali ma silenzio in Parlamento. A fare un'interrogazione è il deputato di Fdi La Salandra: "Caporalato affrontato in modo superficiale ma ha radici profonde che riguarda ...