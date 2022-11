Sophie Meister | “Fai l’impossibile Guarda l’invisibile Credi nei miracoli”!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 29 novembre 2022) di Alberto Sigona. Nostra intervista alla nota attrice e modella tedesca. Ciao, grazie infinite per aver accettato il nostro invito, ne siamo onorati e lusingati. Per iniziare ti chiedo come hai cominciato la tua carriera e quando hai ottenuto il primo vero successo? Nel 1994 un agente di recitazione ha visitato la