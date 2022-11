(Di martedì 29 novembre 2022) La pandemia ci ha mostrato l’importanza di questi componenti per l’auto moderna, l’Unione Europea è corsa (in ritardo) ai ripari per ridurre la dipendenza dai paesi asiatici

ilGiornale.it

... propriochip che, realizzati su wafer , vengono poi inseriti all'interno di qualsiasi ... Data la complessità dei moderni, ad ogni chip deve corrispondere una determinata probe card,...... come ha notato acutamente Alessandro Aresu nel suo recentissimo Il dominio del XXI secolo , è caratterizzata in maniera molto forte dalla supply chain dei, alla base dichip che ... Semiconduttori, quei chip così importanti: il punto sul piano Ue La pandemia ci ha mostrato l’importanza di questi componenti per l’auto moderna, l’Unione Europea è corsa (in ritardo) ai ripari per ridurre la dipendenza dai paesi asiatici ...Il partenariato digitale Ue-Corea del Sud riguarda semiconduttori, reti mobili, calcolo quantistico, sicurezza informatica e intelligenza artificiale ...