(Di martedì 29 novembre 2022) " Il- 19 non andrà via , impareremo a conviverci. E in futuro arriveranno nuovi virus respiratori ma stavolta dobbiamo fare tutto il necessario per farci trovare pronti". Con un lungo tour, ...

Gazzetta del Sud

Ho un mio metodo di lavoro, ma non potendo viaggiare, ho intervistato novantacinque scienziati via Zoom e sa cos'è emerso La scienza era pronta, noic'era una pandemia in agguato, là ...Non solo non eravamo a conoscenza, non lo erano nemmeno tanti sindaci e prefetti, presidenti del Consiglio, come quelloieri ha ospitato qui", sottolinea ancora Bonelli riferendosi a Giuseppe ... «Sapevamo che era in agguato una pandemia». David Quammen, lo scrittore che predisse il Covid Mi dispiace solo da parte vostra. Sapete perché Perché siete due donne incredibili e avete fatto la storia della TV. Questo prendere di mira una ragazza, dire che non se la trom*a nessuno, quanto ...MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La notizia era nell’aria ormai da qualche settimana e oggi arriva finalmente l’annuncio: le strade ...