Ospitalità Made in Italy e certezza delle regole La ricetta di Trovato Airbnb

(Di martedì 29 novembre 2022)è una piattaforma che permette alla comunità degli host italiani di mettere in vetrina la propria casa e trovare persone che cercano affitti brevi. Abbiamo chiesto a Giacomo, country manager per l’Italia e il Sud-Est Europa della società, di raccontarci come funziona, chi sono le persone che usano questo servizio, quali sono le ricadute economiche e come sta cambiando questo mondo. Che impatto hanno gli affitti brevi sul turismo italiano? Il turismo in casa è da tempo parte della tradizione dell’in, apprezzata sia dai viaggiatori domestici, sia dagli stranieri. Più l’esperienza è genuina, maggiore è il gradimento: non a caso sono gli host occasionali, che condividono magari un solo immobile, a far registrare i punteggi più alti nelle recensioni. Secondo una ricerca ...