Non esiste uno speciale di Charlie Hebdo «sulle avventure dei nazisti ucraini in Qatar»

(Di martedì 29 novembre 2022) Il 26 novembre 2022 è stata pubblicata su Twitter l’immagine di una presunta copertina della rivista satirica francese. Si tratterebbe del numero 1584, uscito il 24 novembre 2022. La caricatura raffigura due tifosimentre imbrattano con simbolila mascotte ufficiale del campionato mondiale di calcio in. Le due persone avrebbero disegnato dei baffi che rimandano a quelli del dittatore nazista Adolf Hitler e il saluto nazista «Sieg Heil». Nell’immagine sono presenti anche due uomini che indossano il ghutra, il copricapo tradizionale saudita e diffuso in altri Paesi della regione, e cercano il significato della scritta «Sieg Heil» in un vocabolario ucraino-arabo, pensando che si riferisca a un’espressione in lingua ucraina. Il disegno è accompagnato da un ...

Focus

Inoltre, l'accusa di "devastazione e saccheggio"in Francia.E sesolo un presidente, vuol dire che chiunque lo sostituiràlo sarà veramente fino in fondo. O no Di quanta acqua abbiamo bisogno Non esiste una regola Eleonora morta a Ischia, il papà aveva cercato di salvarla: ma era stato bloccato dal fiume di fango La ragazza di 31 anni, unica vittima accertata finora della frana di Casamicciola… Leggi ...Tenersi in forma è essenziale per star bene con il proprio corpo e la mente. Non esiste solo lo yoga. Esistono altri sport efficaci e con benefici per la mente e per il corpo. Ecco 5 sport. L’esercizi ...