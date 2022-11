Nancy Brilli Senza Freni | Clamoroso Retroscena Su Gabriel Garko!

(Di martedì 29 novembre 2022)é riapparsa in Tv e lo ha fatto a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. L’attrice si é lasciata andare a delle confessioni riguardanti sia la sua vita privata che professionale. Si è spaziato da Ivano Fossati a Paolo Virzì, sino ad arrivare all’ex marito di Elena Sofia Ricci. Ma non solo. C’è stato modo di parlare pure diGarko. Ecco quello che ha raccontato l’attrice de Il Bello delle donne!a Belve:sua briglie sciolte. L’occasione è stata l’ospitata a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Nell’ultima puntata, l’attrice si è lasciata intervistare, rispondendo a quasi tutte ...

leggo.it

Giada non riesce a staccarsi dal letto. Continua a guardare serie tv, segue i social, legge, ma rientrare nel mondo le è diventato difficile. L'unica attività, oltre a fare la spesa, è quella di ...Se Vuoi Nancy Brilli scrive su Leggo: «La capanna di Giada» Giada non riesce a staccarsi dal letto. Continua a guardare serie tv, segue i social, legge, ma rientrare nel mondo le è diventato difficile. L’unica attività, oltre a fare ...Nancy Brilli. Ospite a Belve, di fatto è tornata in Rai dopo un'assenza di 18 anni: "Non andavo a genio una persona, una donna".