Mulè Fi | “Calenda non è la strega cattiva e la Meloni non è Biancaneve“

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 29 novembre 2022 “non è lae lanon èquindi non c'è il rischio che mangi la mela avvelenata. Noi andavamo da Conte che ci ascoltava molto educato, ascoltava ma non faceva mai nulla. Bene così sono le dinamiche democratiche.in maggioranza? Uno non è che sfonda la porta ed entra. Ndo va, prendete quello che pensa di Salvini, Berlusconi, Tajani". Così Giorgiodeputato di Forza Italia a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev