Mondiali in Qatar | Mario Ferri dopo l’invasione di campo | «Infrangere le regole per una buona causa non è mai un reato»

(Di martedì 29 novembre 2022) È stata la sua ultima corsa su unda gioco quella di ieri. Lo ha detto lo stesso Falco, l’invasore diche durante la partita Portogallo-Uruguay dei2022 ha attraversato il prato del Lusail Stadium sventolando una bandiera arcobaleno e indossando una maglia di Superman – suo marchio di fabbrica – su cui campeggiavano le scritte «Save Ulkraine» e «Respect for Iranian Woman». «La chiamerò The last dance», ha scritto in un post su Instagram in cui ha ribadito i messaggi di ieri. Uno «per l’Iran dove ho amici che soffrono, dove la donna non viene rispettata» ha scritto, lanciando un appello: «Il mondo deve cambiare, lo possiamo fare insieme con gesti forti, che vengono da cuore, con coraggio». Riguardo alla bandiera arcobaleno della pace, il Falco – all’anagrafe– ha ...

