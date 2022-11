L’Inghilterra vola agli ottavi | steso il Galles 3-0

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo un primo tempo soporifero,regola la praticaper 3-0, conquistando il pass per glidi finale dei Mondiali e conservando la vetta del gruppo B. Una doppietta di Rashford e il gol di Foden consegnano alla Nazionale dei Tre Leoni la settima vittoria di fila in questo derby britannico, conquistata contro un avversario troppo rinunciatario e giustamente fuori dal torneo iridato.La prima chance è per la squadra di Southgate e arriva al 10?. Kane verticalizza per Rashford che si fa però stoppare il destro da Ward in uscita. I vice campioni d’Europa tengono sempre in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire a impensierire più di tanto Ward. Dall’altra parte, gli uomini in ma rossa non superano quasi mai la metà campo, con Pickford che passa 45 minuti da ...