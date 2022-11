La verità sull' evasione | Sallusti manda in tilt Griber Il botta e risposta

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) Visioni oppostea manovra del governo nello studio Otto e mezzo, su La7. Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio spara a zeroo stralcio delle cartelle e sui limiti di spesa per Pos e contanti. Il ragionamento è che l'esecutivo di Giorgia Meloni fa un regalo agli evasori fiscali mentre colpisce i poveri rimodulando il Reddito di cittadinanza. Il direttore di Libero Alessandroribatte colpo su colpo. Per le cartelle ricorda che la presunta perdita di entrate "è di fatto inesigibile" perché si tratta di crediti che lo Stato non potrà mai avere indietro. Inoltre, spiega, "mi fido del giudizio di Mattarella", che ha firmato la legge di Bilancio che ora va in Parlamento. Insomma, con il timbro del Quirinale è chiaro che "questi provvedimenti non inficiano la lotta ...