Juventus | Giletti | “Dimissioni Agnelli per spaccatura con Elkann”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nella lettera di Andreasi racchiude sostanzialmente la verità: quando dice che bisogna essere squadra e che bisogna essere uniti per vincere le battaglie, evidentemente le tensioni fra la proprietà, i soci e gli amministratori dellaerano arrivati a un punto di rottura. Era inevitabile dimettersi: non c’era altra possibilità”. E’ il giudizio del tifoso vip e doc bianconero Massimo, che intervistato dalla AdnKronos osserva: “La linea del muro contro muro che Andreavoleva sostenere contro la Consob e contro i magistrati non è stata accettata dalla proprietà. Questo è il punto di rottura”. Per, “c’era una tensione evidente, una, fra le visioni strategiche di. Certo che ...