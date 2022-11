Juventus | Elkan | “Le dimissioni atto di responsabilità”

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Allegri rimane ...A seguito di ciò, a partire dal 2 novembre si susseguono le riunioni del CdA della... che al momento guida le sorti di Gedi, il gruppo editoriale voluto daa supporto delle attività ...A parlare del terremoto in casa Juventus e delle sue conseguenze a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'avvocato Maurizio Paniz. Come valuta le ..."Contiamo su di lui e su tutta la squadra". Così John Elkann che, all'indomani delle dimissioni del CdA ha dato il sostegno ad Allegri.