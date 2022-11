Juve | il Cda si è dimesso per evitare al club responsabilità penali e inibizione operativa Gazzetta

(Di martedì 29 novembre 2022) Le dimissioni del cdA dellantus sono state una mossa studiata perdele rischio dialla luce degli sviluppi dell’inchiesta su plusvalenze e stipendi. Lo scrive ladello Sport. “L’inchiesta Prisma, oltre che la Consob, è anche il motivo per cui Agnelli, Nedved e Arrivabene, tutti e tre indagati, hanno ritenuto «opportuno rimettere al consiglio le proprie deleghe, considerata la centralità e la rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti»”. Laspiega: “La scelta di rassegnare le dimissioni è stata fatta per paura delle ricadute della 231, che prevede il principio dellaamministrativa per specifiche tipologie ...

Non solo Andrea Agnelli. In totale sono dieci i membri del Consiglio di Amministrazione della Juventus che hanno rassegnato le proprie dimissioni. Tra questi anche il vicepresidente Nedved e l'...Con le dimissioni dell'interoe quindi anche del presidente , si chiude un'era, quella dei nove scudetti consecutivi della ... Ma ladi Agnelli ha fatto bella figura anche in Europa, con due ... Juventus, i 10 membri che si sono dimessi dal CdA Alessandro Del Piero potrebbe tornare infatti alla Juventus dopo il terremoto in casa bianconera che ha portato alle dimissioni dell'intero Cda, compreso il presidente Agnelli. E proprio l'ex capitano ...In cinque anni la dirigenza della Juventus ha messo insieme una serie di errori colossali, capaci di far saltare l’intero sistema manageriale, ...