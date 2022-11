Iran | sedicenne uccisa perché indossava un cappello da baseball al posto del velo

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Questo regime non ha più freni. Mahak Hashemi è l’ennesima vittima di una delle teocrazie più sanguinarie e spietate della storia moderna. E, consapevoli di ciò, le autoritàiane, della morte di Mahak – come di quasi tutte le altre che coinvolgono giovani ragazze o ragazzi scesi in piazza per protestare – hanno detto che si sarebbe trattato di un “incidente“. Semplice casualità. Ma la realtà è ben diversa: Hashemi è morta per le bastonate ricevute dalla polizia su tutto il corpo, che ne hanno reso il volto irriconoscibile e spezzato la schiena. The name of this beautifulian girl is #MahakHashemi. She was savagely killed with batons by the Islamist regime while she was protesting in #Shiraz The regime even demanded ransom from her family to return her dead body.ians are literally dying for freedom#MahsaAmini ...