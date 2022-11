(Di martedì 29 novembre 2022)per. Reims e Saint-Etienne sonoessati al portiere romeno dell', attualmente in prestito alla

Calciomercato.com

...45 Juventus 2 Fine 0Giovedì 10 Novembre 2022 - 18:30 Verona 0 Fine 1 Juventus Domenica 13 Novembre 2022 - 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 18:30PreMatch ......45 Juventus 2 Fine 0Giovedì 10 Novembre 2022 - 18:30 Verona 0 Fine 1 Juventus Domenica 13 Novembre 2022 - 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 18:30PreMatch ... Inter-Cremonese: sirene francesi per Radu | Mercato | Calciomercato.com I nerazzurri hanno preso 7 gol nelle ultime tre partite. Sportiello è ormai sulle via del Milan, probabilmente dalla prossima stagione. Possibile il rientro del giovane talento oggi alla Cremonese ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...