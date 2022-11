Giacinto Facchetti | causa morte | età quando è morto | malattia | moglie | figli | in che squadra giocava | numero maglia e ruolo

Calciomercato.com

Nel 2016 ha vinto il Premio internazionale. Nel 2017, a Roma, è stato insignito del Collare d'Oro al Merito Sportivo . Nel 2018 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio ...... Gianfeliceè figlio del calciatore dell'Inter e della Nazionale," scomparso nel 2006 " e di Giovanna. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell'educazione, si è formato ... Gianfelice Facchetti e l'ultima partita vista con papà Giacinto: 'L'Inter perdeva 3-0, poi...' VIDEO Gianfelice Facchetti è un attore, scrittore e regista teatrale italiano. Cos'altro sappiamo di lui Scopriamolo all'interno!Se ne sta parlando molto per i Mondiali di calcio in Qatar, ma non è la prima volta che è al centro di discussioni o semplici curiosità ...