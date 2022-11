Frana a Ischia | news | sono 8 le vittime accertate | 4 i dispersi

Laavvenuta aera prevedibile e lo era perché lo studio delle criticità idrogeologiche in Italia sono segnalate da diversi anni. Il nostro territorio è fragile. Le alluvioni aumento il ...Sono impressionanti le immagini riprese da una telecamera di sicurezza fissata su un muro esterno di una casa in cui si vede il momento della piena di acqua e ...«I fiumi di fango, la paura e la lotta per la sopravvivenza». Giovan Giuseppe Di Massa, l’“uomo di fango”, simbolo del disastro che ha devastato l’isola, ...Solidali con Casamicciola e con gli sfollati, solidali con alunni e studenti che a seguito della frana hanno perso non solo la loro abitazione, ma anche libri e materiale didattico.