Fabregas | avventura al Como già finita?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 novembre 2022) Cesc, centrocampista del, potrebbe approdare in MLS all’Inter Miami insieme a Messi e Suarez Cesc, centrocampista del, potrebbe presto lasciare il club italiano. Il motivo? Secondo QS, infatti, l’Inter Miami starebbe cercando di ingaggiare lo spagnolo, Messi e Suarez per riunirli in MLS., comunque, rimarrebbe come azionista delinsieme a Thierry Henry. L'articolo proviene da Calcio News 24.