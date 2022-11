Dov’è Jack Ma Gli indizi che portano a Tokyo

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo essere scomparso dalla vita pubblica,Ma, fondatore di Alibaba, sarebbe andato in Giappone per trascorrere sei mesi lontano dalle pressioni del governo cinese sul settore tecnologico. Uno degli uomini più ricchi di Cina avrebbe una casa nel centro della capitale giapponese, secondo il quotidiano Financial Times. Dopo diversi giri in Spagna e Paesi Bassi, Ma avrebbe scelto il Giappone per fermarsi con la sua famiglia, trascorrendo lunghi periodi tra sorgenti termali e stazioni sciistiche nella campagna fuori. Tuttavia, in questo periodo di ozio, all’imprenditore non sono mancati i viaggi negli Stati Uniti e in Israele, per seguire comunque gli affari. Ma era improvvisamente uscito dalla scena pubblica dopo avere criticato in maniera esplicita il governo di Xi Jinping, colpevole a suo dire di avere una “mentalità da banco dei pegni”, ...