De Luca agli universitari | “Usate la mascherina o fate Natale a letto”

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Lala dovete mettere altrimentilo. Noni disinvolti, gli ottimisti: vi prego, quando ci sono momenti di assembramento indossatela. Ho contato solo 6 persone, 6 ‘pellegrini’ che la indossano stamattina. Eppure c’è qualche segnale preoccupante che arriva dall’Estremo Oriente, dalla Cina, Quello che succede in Cina dopo un mese e mezzo arriva da noi. Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, rivoltoallievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Notando l’aula magna gremita e osservando gli studenti e anche gli adulti, il governatore ha spronato tutti ad indossare la. ...

Corriere del Mezzogiorno

... Andrea Fuorto, Ileana D'Ambra,Chikovani, Cecilia Montaruli, Antonia Fotaras), sospesi per ... Il preside è subito chiaro: far recuperare ai ragazzi alcune ore di lezione per l'ammissione......vita nel repertorio Classico Neoclassico eseguito da Fabio Cascioli alla chitarra e Reana De... Nell'ottica di un Natale vicino a chi vive una condizione di disagio,ultimi e alle 'anime salve'... Covid, De Luca agli universitari: «Mettete la mascherina o fate Natale a letto» Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolto agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.Gli incontri saranno svolti in collaborazione con il Professor Luca Malagoli, docente di Fisica e Chimica in ... e sul confronto fra i ragazzi condotto da una mediatrice dedicato agli studenti delle ...