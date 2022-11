Crostata al tiramisù | la ricetta di Antonio Paolino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 novembre 2022) Da non perdere ladellaaldi, ladolce E’ sempre mezzogiorno. Un dessert davvero speciale perché lo chef salernitano ci regala una doppia ricteta, un dolce davvero unico, lae il. Abbiamo tutti gli ingredienti per ilma in più c’è un goloso croccante di wafer e cioccolato bianco, il tutto in un guscio di pasta frolla a due colori. Possiamo preparare in anticipo la base di frolla e poi tutto il ripieno della, così sarà tutto più semplice. Ancora una volta le ricette diper E’ sempre mezzogiorno soddisfano la vista e il gusto. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici ...