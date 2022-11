Cos’è l’effetto Forrester e come limitarlo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 novembre 2022) Il bullwhip effect, chiamato anche effetto frusta o effetto, indica un incremento della variabilità della domanda, allontanandosi dal mercato finale risalendo così la catena di distribuzione, chiamata supply chain. L’economia di mercato attuale è infatti un sistema complesso, in cui le minime variazioni che vengono registrate in un punto della catena di fornitura, possono avere delle conseguenze su tutti gli operatori. Ovviamente al centro di questo sistema vi sono la domanda e l’offerta di mercato, che sono determinanti per il successo e l’insuccesso di un business. Nei prossimi paragrafi andremo a illustrare in modo più preciso il significato del bullwhip effect, e quali sono le conseguenze che attua sul mercato. Il significato di bullwhip effect è letteralmente effetto frusta. Con riferimento alla definizione di bullwhip effect, invece, riguarda ...