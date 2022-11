Coppa Davis | Fabio Fognini | “Sono molto deluso | mai come quest’anno c’era l’opportunità di vincere!”

(Di martedì 29 novembre 2022) Fa ancora male.fatica ancora a smaltire la delusione per l’esito della semifinale delle Finali di2022. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), il ligure ha fatto vedere grandi cose in coppia con Simone Bolelli e l’affermazione contro gli Stati Uniti era stato un chiaro segnale di vitalità nei quarti di finale. Sfortuna ha voluto che un problema muscolare al polpaccio di Bolelli, abbia costretto l’emiliano a non prendere parte al doppio contro il Canada che, nei fatti, ha deciso l’accesso all’atto conclusivo della. Conosciamo tutti l’esito dell’incontro cheha affrontato con un Matteo Berrettinilontano dalla miglior condizione. Le critiche all’indirizzo di Filippo Volandri, reo di aver scelto un giocatore non ancora al ...

