Comune di Napoli | in arrivo bonus spesa per il cenone di Natale | a chi spetta

(Di martedì 29 novembre 2022) Ildiè pronto a rilasciare unda 125 euro da utilizzare nel corso delle festività natalizie per alcuni nuclei familiari. Ildiavvisa che nei prossimi giorni gli stessi nuclei familiari, di almeno 4 persone, beneficiari della misura valida dal 21/12/2021 al 15/04/2022 riceveranno un ulteriore contributo di

Comune di Napoli

...dal commissario straordinario deldi Casamicciola Simonetta Calcaterra, nominata dal Consiglio dei ministri, anche commissario per l'emergenza ad Ischia. È stato ieri il prefetto di, ...Giuseppe Conte aveva inviato, tramite pec, alle istituzioni locali: Prefettura di, commissario prefettizio di Casamicciola,di, Regione Campania. L'ex sindaco di Casamicciola, ... Sicurezza, Legalità, come essere Comunità I soccorritori sono alla ricerca dei quattro dispersi. La frana che si è staccata sabato scorso dal Monte Epomeo ha travolto in un fiume di fango mezzi ed edifici. Casamicciola, si scava alla ricerca ...Blitz all’alba delle forze dell’ordine. Lo sgombero tra le urla degli occupanti abusivi: “Ci cacciano dopo 20 anni, che vergogna” ...