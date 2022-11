Chiara Nasti | tatuaggio durante l’allattamento | i fan la attaccano | lei risponde così

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 29 novembre 2022) Il bambino di, Thiago, è nato pochi giorni fa e l’influencer, tramite il proprio profilo Instagram, condivide moltissimi contenuti che la ritraggono insieme al neonato. Ieri, la modella ha mostrato ai suoi follower il nuovosul collo e i commenti non hanno tardato ad arrivare. Il piccolo Thiago è nato da pochi giorni e, com’è giusto che sia, i genitorie Mattia Zaccagni, sono pazzi d’amore per lui. L’influencer non ha mai nascosto che una delle sue passioni più grandi siano i tatuaggi, e quale migliore occasione se non la nascita di un figlio, per aggiungerne uno alla collezione?ha mostrato il nuovo tattoo (sulla parte sinistra del collo), che recita il nome di Thiago. Subito dopo la storia, l’influencer ha postato le ...