Chi è Gianluca Ferrero | prossimo presidente della Juventus

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov –è il nuovo. Dopo il terremoto che ha sfasciato l’intero Cda bianconero nella serata di ieri, la società ha già indicato chi sarà il successore di Andrea Agnelli. Le indicazioni di Exor sue nuovo Cda Secondo quanto riporta l’Ansa la Exor, ovvero la holdingfamiglia Agnelli dietro la, ha praticamente indicato il nome del nuovosocietà,. Con una raccomandazione importante, come si legge nella nota ufficiale: “possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la ...

Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, l'uomo che Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, indicherà come presidente della ...Ferrero Commercialista, revisore, e amministratore, 'Ferrero ha l'esperienza e le competenze tecniche necessarie per ricoprire l'incarico, oltre a una genuina passione per il club ...Ma chi è Gianluca Ferrero Il nuovo presidente della Juventus è nato a Torino nel 1963 e si è laureato in Economia e Commercio nel 1988: è dottore commercialista nel settore del diritto fiscale e ...Dopo poche ore dall'addio dei big della società, sembra che il nome scelto per la presidenza dei bianconeri sia quello di Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie ...